Il mercato italiano delle auto a luglio ha registrato 109.580 immatricolazioni, chiudendo quasi in pareggio nel confronto con lo stesso mese del 2021. È quanto osserva l'Unrae, sottolineando che il tiraggio degli incentivi prosegue con lentezza anche a luglio, a un ritmo tale che per fine anno si calcola un mancato utilizzo dei fondi per le fasce a basse emissioni di oltre 300 milioni. fsc/gtr

