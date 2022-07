Acqua, la soluzione secondo Webuild

Considerare l'acqua non come un bene sempre disponibile ma come una risorsa limitata e preziosa. E' il concetto alla base della proposta di progetto "Acqua per la vita" del Gruppo Webuild per contrastare la crisi idrica che sta vivendo l'Italia. Webuild è uno tra i leader mondiali nel settore delle infrastrutture legate al ciclo dell'acqua. Maggiori informazioni su su https://www.webuildgroup.com/it/media/comunicati-stampa/webuild-progetto-acqua-per-la-vita-per-l-italia abr/gsl

