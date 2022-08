Le esportazioni dei distretti agroalimentari italiani continuano a godere di buona salute. Nonostante il contesto difficile - tra costi energetici in aumento, difficoltà di reperimento di materie prime e problemi nella logistica - i primi tre mesi del 2022 registrano un ulteriore balzo in avanti, con oltre 6 miliardi di export, 811 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. fsc/gsl

