L'estate in tavola sarà più "rovente" per l'acquisto di latticini ma anche di scatolame e conserve. È quanto prevede un'indagine condotta da Unioncamere con la collaborazione di BMTI e REF Ricerche presso le Centrali di Acquisto della GDO per 46 prodotti alimentari monitorati. fsc/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA