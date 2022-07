Un 34enne della provincia di Treviso, non corrisposto dalla ragazza di cui era innamorato, ha pensato di far fuori il fidanzato della giovane assoldando un'agenzia specializzata e pagando le prestazioni del sito sul dark web in criptovaluta, così da non essere rintracciato. L'uomo è stato individuato e denunciato dalla polizia. fil/gsl

