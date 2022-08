Il mercato dell'auto usata è sempre più in crisi: gli oltre 226 mila passaggi di proprietà annotati dal Pra a luglio diminuiscono del 18,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Tuttavia, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 200 usate nel mese di luglio, con l'alimentazione a gasolio sempre preferita. Aumentano invece gli acquisti di ibride ed elettriche. In rosso anche i motocicli, in calo del 6,7%. fsc/gsl

