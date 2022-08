"Non basta aumentare le pensioni. Dobbiamo assicurare anche a chi non è abbiente una buona qualità della vita. Per questo, quando saremo al governo, garantiremo cure gratuite per chi non può permettersi di pagare il dentista e lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d'attesa per gli esami e gli interventi sanitari, che oggi sono troppo lunghe". Lo dice Silvio Berlusconi nella sua pillola video. tvi/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA