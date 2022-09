"Non ci basta affermare il principio astratto di parità fra le persone, abbiamo posto in essere tutta una serie di regole affinchè la parità sia effettiva". Così il leader Fi Silvio Berlusconi nella quotidiana "pillola sul programma" diffusa sui social. "Andate a vedere cos'ha fatto in concreto la sinistra per le donne, oltre a parlarne molto e a vanvera - aggiunge- e poi decidete per chi votare il 25 settembre". mgg/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA