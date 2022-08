Berlusconi "Lotta contro oppressione fiscale e giudiziaria"

"Oggi, voglio raccontarvi i punti cardine del programma di Forza Italia. Innanzitutto, la lotta contro l'oppressione fiscale, che realizzeremo con una flat tax al 23% uguale per famiglie e imprese. Un altro punto cardine è quello della lotta contro l'oppressione giudiziaria". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video sui social. "A queste cose, aggiungo una particolare attenzione per i più deboli, quindi per i giovani" . mgg/gsl

