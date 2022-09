"La giustizia, per essere efficace, deve anche essere veloce. In Europa l'attesa media per una sentenza di primo grado è di meno di 400 giorni, poco più di un anno, in Italia è di 1.200, quasi quattro anni. Poi ci sono gli altri gradi di giudizio e si possono raggiungere anche i 12 anni. Quando saremo al governo, taglieremo di molto i tempi dei processi". Così Silvio Berlusconi nella consueta pillola video quotidiana. tvi/gtr

