Caldo, sarà una settimana da bollino rosso

Il "grande caldo" deve ancora arrivare. Sì perché chi si è illuso che il peggio fosse alle spalle dovrà fare i conti con la nuova fase africana. Con l'inizio della settimana l'anticiclone Apocalisse4800 diventerà sempre più potente tanto da far schizzare le colonnine di mercurio con temperature record. Mercoledì sono previste punte di 40 gradi e oltre in pianura. I valori massimi, almeno fino al weekend del 23 e 24 luglio, sono previsti in continuo e costante aumento con massime di 39-41 gradi in città come Milano, Pavia, Bologna, Ferrara, Padova, Firenze, Bologna. L'anticiclone Apocalisse4800 è stato così chiamato per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800 metri, sul Monte Bianco. mgg/mrv

