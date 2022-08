"Voglio dire agli elettori del PD che 5 minuti dopo le elezioni si ri-alleeranno con i 5 stelle". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della conferenza stampa in Senato per la presentazione del programma elettorale per il voto del 25 settembre. sat/gtr

