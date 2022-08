"Mentre populisti e sovranisti promettono tutto e il suo contrario, la sanità è in ginocchio: mancano medici, infermieri e 33 miliardi di investimenti. È ora di prendere il MES sanitario per ripristinare un SSN degno di questo nome". Lo dice in un video su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda. sat/gsl

