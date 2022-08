Intervenire contro il caro energia e l'inflazione "è assolutamente la priorità. Dobbiamo tutelare l'economia del Paese, le nostre imprese e le famiglie". Lo dice in un'intervista all'Italpress Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl e capolista del Pd nel collegio plurinominale Sicilia occidentale in Senato, che comprende le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. sat/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA