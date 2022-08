Continuano ad arrivare buoni segnali dal mondo del lavoro in Italia. Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto a giugno e quasi l'80% in meno a confronto con luglio del 2021. Lo rende noto l'Inps. fsc/sat/gsl

