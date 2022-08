La squadra speleo alpino fluviali dei vigili del fuoco di Catanzaro è intervenuta in via per Gimigliano, per salvare un anziano labrador caduto all'interno di un pozzo. Recuperato con imbracature di sicurezza l'animale è stato poi portato in zona sicura e affidato al legittimo proprietario. mrv/pc/red

