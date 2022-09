"Io ho proposto il mio impegno di valore civico per le persone e la collettività, e ho proposto me stessa per come sono, senza maschere o sovrastrutture, con un programma che avrebbe dato alla Sicilia un volto moderno, profilo istituzionale e autorevolezza. Gli elettori hanno scelto un'altra guida e questo va accettato”. Così Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana per il centrosinistra. tvi/red

