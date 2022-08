"La squadra è quella che conta, è la nostra punta di diamante". Così Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Piemonte, dopo aver consegnato le liste al tribunale di Torino. "Giorgia Meloni si presenta come una donna pronta a governare questo Paese, una persona affidabile e chi vota FdI ha la certezza di mettere in cassaforte il proprio consenso" aggiunge. xb2/tvi/gsl

