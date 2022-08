Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco hanno soccorso sul Colle di Tenda, a quota 2.200 metri, due escursionisti smarriti su un sentiero in una zona impervia. L'equipaggio decollato da Malpensa, ha prima individuato le persone, le ha recuperate a bordo con il verricello per poi trasportarle in zona sicura mgg/gsl

