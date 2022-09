"Le elezioni del 25 settembre si sono trasformate in un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Chi vota per Meloni, Berlusconi e Salvini vota per la sua eliminazione. Chi vota per Conte aiuta la Meloni. L'unico voto utile per salvarlo è quello per Impegno Civico, perché siamo all'interno di una coalizione che può battere quella di centrodestra". Lo dice Luigi Di Maio. tvi/gsl

