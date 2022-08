Sulla disabilità non servono solo politiche settoriali, ma interventi trasversali su diversi aspetti della vita sociale, e che non trascurino l'impegno del Terzo Settore. Ne parla in un'intervista all'Italpress Mario Barbuto, candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale di Palermo. sat/gtr

