Doppio incendio di vegetazione a Loiri Porto San Paolo, provincia di Sassari. I vigili del fuoco sono entrati in azione sia con squadre di terra che con un canadair, mentre le fiamme hanno messo paura ad alcune abitazioni vicine al luogo dell'incendio. Il primo e più pericoloso fronte di fiamma è stato spento e le abitazioni messe in sicurezza, ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del secondo rogo. tvi/gsl

