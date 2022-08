"Dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle proprie forniture di gas da un Paese che non ha mai smesso di inseguire il suo passato imperiale è l'esatto contrario della sovranità. Non deve accadere mai più". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini, riferendosi alla Russia. sat/gtr

