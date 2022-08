Tutto pronto per il via alle domande relative a "Imprese dell'economia sociale": si tratta di una misura che il ministero dello Sviluppo economico ha deciso di riformare per semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, oltre che dalle cooperative con qualifica di onlus. fsc/sat/gsl

