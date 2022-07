“La cosa che mi intristisce è la convinzione che io ho che dopo il 25 settembre staremo esattamente come oggi, se non peggio di oggi. Mi auguro soltanto una cosa, che i nostri concittadini diano il loro consenso non a quelli che sono nemici del sud". Lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. xc9/pc/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA