Elezioni, De Magistris a Milano "Uniamo l'Italia nelle sue diversità"

"Io ho scelto Milano come candidatura. Noi siamo Unione Popolare, vogliamo unire l'Italia nelle sue diversità. Essendo il portavoce di Unione Popolare, mi sono candidato in Calabria, in Campania, sono le mie due terre, Roma e Milano, proprio per dare il segnale di un'Italia unita nelle diversità". Così Luigi De Magistris, portavoce di Unione popolare, candidato alla Camera, parlando con la stampa a Milano per il lancio della campagna elettorale. xa1/fsc/gsl

