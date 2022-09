"Chi vota M5S e Terzo Polo vota per il proprio partito, ma se è un progressista contribuirà a eleggere un candidato di destra e non un progressista, è la legge elttorale che è fatta così". Così il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, a Palermo a margine di un incontro nell'ambito della campagna elettorale per le imminenti elezioni politiche e regionali del 25 settembre. xd7/vbo

