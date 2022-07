“La relazione che il segretario del Pd ha presentato in Direzione, ha punti precisi che prevedono la costruzione di una coalizione senza veti. Certamente noi non possiamo essere alleati alle prossime elezioni politiche con chi ha la responsabilità in relazione alla fine del governo Draghi”. Lo ha detto il ministro della Difesa ed esponente del Pd, Lorenzo Guerini, a margine di un'iniziativa a Napoli. xh6/pc/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA