Insieme per dare continuità alle linee guida del Governo Draghi. Dopo giorni di trattative l'accordo tra Pd, Azione e +Europa in vista del voto del 25 settembre "riapre la partita", come sottolinea il segretario dem, Enrico Letta; una partita che vede però il centrodestra ancora favorito dopo aver trovato la quadra nei giorni scorsi nel vertice a tre Meloni-Salvini-Berlusconi. fsc/gtr

