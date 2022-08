"Se c'è una regione in cui la scommessa del Terzo Polo ha maggiori possibilità di espansione è la Lombardia. In Lombardia faremo meglio che nel dato nazionale. In Lombardia spero che il risultato sia superiore alla media nazionale e tocco ferro". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Palazzo della Stelline di Milano. xa1/trl/gtr

