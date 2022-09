“L'allarme da Berlino? Con tutto il rispetto, che i tedeschi si occupino dei tedeschi. Gli italiani votano con la loro testa. Il premier tedesco, in un momento difficile come questo, ha tempo da perdere per far campagna elettorale a Letta, che ha già perso”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Bari all'indomani del comizio tenuto in città. xa2/pc/gtr

