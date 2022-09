“Presenteremo una mozione di censura all'Europarlamento. Come fai a dire ‘se votate in un certo modo e ci saranno certe situazioni, abbiamo gli strumenti per fermarli'. O chiede scusa e ammette di aver detto una sciocchezza e di aver esagerato, oppure chiediamo le dimissioni”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un sit-in del Carroccio sotto la sede romana della Commissione europea. sat/

