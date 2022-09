"Mi auguro che noi riusciamo a vincere e andare al governo della nazione. Non faccio la gara all'interno della nostra coalizione". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia e coordinatrice lombarda del partito, Daniela Santanchè, parlando in piazza San Babila a Milano, nel corso di un comizio per la chiusura della campagna elettorale di Fdi.

