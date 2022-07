Emergenza incendi in tutta Europa

È emergenza incendi in Europa dove le fiamme stanno distruggendo decine di migliaia di ettari di vegetazione in Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Migliaia di residenti e turisti sono stati evacuati dalle zone colpite dai roghi. In Spagna gli incendi hanno colpito dalla Galizia all'Estremadura, passando per la Castiglia. Più di tremila persone sono state evacuate per un grande rogo nei boschi della provincia di Malaga. Sempre in Spagna, un vigile del fuoco impegnato nello spegnimento dei roghi ha perso la vita. Secondo gli scienziati la causa è da ricercare ancora una volta nei cambiamenti climatici. mgg/abr/mrv

