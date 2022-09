Durante il 30° congresso dell'International Society on Thrombosis and Haemostasis 2022 sono stati presentati i dati dello studio di fase 3 ATLAS-PPX che valuta l'efficacia e la sicurezza di fitusiran da 80 mg una volta al mese in adulti e adolescenti affetti da emofilia A o B grave, precedentemente trattati con una profilassi a base di fattori o di agenti bypassanti. col/sat/gsl

