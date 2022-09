“L'emergenza è adesso. Tra sei mesi molte fabbriche non ci saranno più e molti operai saranno a casa. La Lega dice che è meglio spendere 30 miliardi adesso per salvare aziende e negozi piuttosto che spenderne 100 tra 6 mesi per pagare disoccupazioni e casse integrazioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano. xa1/pc/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA