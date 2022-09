"L'Europa deve avere più coraggio e fare in fretta per mettere un tetto al prezzo del gas, è questo lo strumento migliore per sconfiggere l'inflazione". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa. xc3/sat/gsl

