"Un uomo immenso. Un gigante che ha fatto per la cultura più di tantissimi altri. Credo che non ci sia nessuno che abbia fatto per la conoscenza e per portare la cultura nelle case quanto Piero Angela". Così il ministro della cultura, Dario Franceschini, lasciando la camera ardente in Campidoglio. xc5/mgg/gsl

