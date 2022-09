"Trovo veramente scandaloso che, ad eccezione del PD, nessuno parli di cultura. Tutti si sono riempiti la bocca per anni sull'importanza della cultura e sugli investimenti, e in questa campagna elettorale nei programmi degli altri partiti sembra scomparsa, come se non esistesse". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione dell'evento "Con la cultura si cresce" organizzato dal Pd. xb1/mgg/gtr

