Giappone sotto shock, ucciso l'ex premier Shinzo Abe

Ucciso a colpi di arma da fuoco durante un comizio. Il Giappone è sotto shock per la morte dell'ex primo ministro Shinzo Abe, 67 anni. Aveva da poco preso la parola durante un'iniziativa elettorale nella città di Nara, vicino a Kyoto, in vista del voto per la Camera Alta in programma il 10 luglio. Un 41enne, ex membro della Marina militare giapponese, gli ha sparato da distanza ravvicinata alcuni colpi di pistola con un'arma artigianale. sat/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA