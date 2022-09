Tragedia sfiorata in India domenica sera quando in un luna park del distretto del Mohali, nello stato del Punjab, per cause da stabilire una giostra è precipitata da un'altezza di 25 metri. Il bilancio dell'incidente parla di almeno dieci persone ferite, tra cui anche dei bambini, che lamentano dolori alla testa e al collo. Nessuno però sarebbe in condizioni gravi. La folla inferocita è poi andata letteralmente a caccia dei proprietari del luna park nel tentativo di linciarli.