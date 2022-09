Ha preso il via in Alabama la produzione del nuovo SUV 100% elettrico Mercedes EQS. Nei progetti del marchio della stella a tre punte per quest'anno c'è la produzione di otto veicoli totalmente elettrici in sette siti di tre continenti. A Tuscaloosa oltre all'EQS verrà prodotto entro la fine del 2022 anche l'EQE. fsc/gsl

