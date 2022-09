In crescita i prestiti a imprese e famiglie

Crescono i prestiti a imprese e famiglie: ad agosto, l'aumento è del 4,1% rispetto a un anno fa. A luglio era stato del 3,7% per le aziende e del 4% per le famiglie. E' quanto emerge dalle stime del rapporto mensile dell'Abi basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia. I tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento permangono su livelli bassi: nello specifico, il tasso medio sul totale dei prestiti è del 2,32%; quello sulle nuove operazioni di finanziamento delle imprese e per l'acquisto di abitazioni è in lieve calo. mrv

