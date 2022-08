A Palermo, per tutta la notte, i vigili del fuoco locali, supportati da rinforzi giunti dai comandi di Enna, Siracusa e Messina, sono intervenuti per i numerosi incendi di vegetazione che stanno interessando la provincia. Dall'alba 3 Canadair sono in volo sul monte Grifone. vbo/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA