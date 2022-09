Un grosso incendio è divampato questa mattina nel deposito di un capannone a Modugno, in provincia di Bari. Le fiamme, scoppiate probabilmente per un corto circuito, hanno interessato due piani del capannone nel quale erano accatastati soprattutto cartoni e tessuti. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. Non ci sarebbero feriti trl/gsl

