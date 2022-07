I Vigili del fuoco di Catanzaro sono intervenuti in uno stabilimento di torrefazione in località Copanello, nel comune di Staletti, per l'incendio di numerose cataste di pedane in legno, sacchi in materiale plastico e alcune automobili posizionate in un piazzale dello stabilimento industriale. Le fiamme sono state domate. pc/gsl

