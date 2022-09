Jeep, quattro nuovi Suv elettrici entro il 2015, subito l'Avenger

Si chiamerà Avenger il primo Suv Jeep completamente elettrico e arriverà in Europa già nel 2023. E' l'avanguardia di un'offensiva che prevede in totale quattro Suv completamente elettrici tra Nord America e Europa entro il 2025. Nel 2030 i veicoli elettrici a batteria rappresenteranno la metà delle vendite negli Stati Uniti e il 100% delle vendite nel Vecchio Continente. L'anteprima dell'Avenger è prevista a Parigi al Salone dell'auto il 17 ottobre, la produzione è stata fissata in Polonia a Tichy. mrv

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA