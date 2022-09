Ci sono imprenditori e politici della provincia di Lecce, tra i quali anche il sindaco di Otranto, tra le persone coinvolte nell'inchiesta condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, che he ha portato all'esecuzione di 10 provvedimenti cautelari. Il reato contestato, è quello di associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti contro la pa in materia di corruzione elettorale e altro. trl/gtr

