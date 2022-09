"È il vostro primo voto. Fate sì che non siano gli altri a decidere per voi, perché non va bene. Andate a votare, è fondamentale". Lo dice il segretario del Partito Democratico rivolgendosi ai diciottenni che per la prima volta voteranno. tvi/gsl

