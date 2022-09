Letta "La lotta alla mafia non deve essere derubricata"

"La lotta alla mafia non deve essere derubricata: noi abbiamo puntato su Caterina Chinnici perché siamo convinti che terrà alta la bandiera della legalità, in una regione che ne ha un enorme bisogno. E lo stesso vale per i fondi del Pnrr: non permetteremo in alcun modo che vengano inquinati". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta, a Palermo, a margine del comizio di avvio della campagna per le regionali di Caterina Chinnici. xd8/vbo

